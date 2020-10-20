العثور على لوح أثري يعود لعهد الإسكندر الأكبر

عثر علماء الأثار على قطعة أثرية حجرية قديمة منقوش عليها باللغة اليونانية في منطقة دهوك العراقية في شهر مارس المنصرم ولكن لم يحدد عمر القطعة الأسطوانية حتى هذه اللحظة ومن المرجح ان تعود الى عام 165 قبل الميلاد أي قبل 2000 عام.

وكان الخط الهلنستي المنقوش على القطعة قد ساعدهم في تحديد الفترة الزمنية التي أعقبت عن وفاة الإسكندر الأكبر الذي غزا مناطق الشرق الأوسط ونشر الثقافة اليونانية فيها.

وترجمت النقوش الى اللغة الكردية وقال المترجمون أن النقوش تشير الى ديمتريوس الملك المقدوني الذي حكم المنطقة في القرن الثاني قبل الميلاد وأضاف أحد المترجمين ان هذا الاكتشاف سيمهد الطريق للباحثين لإجراء مزيد من التحقيقات الأثرية في المستقبل في إقليم كردستان.

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