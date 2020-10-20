تسريبات حول مواصفات هواتف هواوي قبل الإطلاق

كشفت بعض المواقع الإلكترونية معلومات وصور حول شكل الهاتف الجديد من هواوي Mate 40 الذي من المتوقع أن تعلن عنه هواوي بعد أيام وسيصبح واحداً من أقوى هواتف هواوي لهذا العام.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الهاتف سيكون بقياس 6.67 بوصة وبدقة عرض (2777/1344) بيكسل وسيكون منحني الحواف مثل هواتف شاشات هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ وسيتوفر بذاكرة وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت وذواكر تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت.

ومن المتوقع أن تعلن هواوي عن Mate 40 بعد يومين وسيكون من الهواتف التي توفر جهاز كوديم خاص يمكنه من الاتصال مع شبكات 5G اضافة الى احتوائه على كاميرا أمامية مزدوجة وكاميرا أساسية فيها 4 عدسات تتوزع بإطار دائري على الواجهة الخلفية.

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