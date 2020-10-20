“اليونيسيف”: نعمل على توفير مليار محقن قبل وصول لقاح كورونا

أعلنت منظمة “اليونيسيف” الثلاثاء بدء الاستعدادات للتقديم السريع والآمن للقاح الذي سينتج لفيروس كورونا من خلال شراء وتوزيع محاقن وغيرها من المعدات الضرورية.

وأوضحت “اليونسيف” وفق – الموقع الرسمي لها – أنها ستجمع خلال العام الحالي 520 مليون محقن في مخازنها، والعمل على جمع مليار محقن خلال العام المقبل؛ لضمان الإمداد الأولي وللمساعدة في ضمان وصول المحاقن إلى البلدان قبل وصول لقاحات كورونا.

وأضافت “اليونسيف” أن 620 مليون محقن ستوفره لبرامج تحصين ضد الحصبة والحمى التيفية وغيرها، لافتا إلى أنها ستشتري 5 ملايين علبة آمنة ليستطيع موظف المرافق الصحية من التخلص من المحاقن والإبر المستعملة بأسلوب آمن للوقاية من خطر الإصابة بوخزات الإبر والتعرض للأمراض المنقولة بالدم.

.

يُشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبريسوس” قال مطلع أكتوبر الحالي إن هناك أمل في توفير لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية