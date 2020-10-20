مواقع التصيد الإلكترونية في حالة ازدياد والخبراء يحذرون من ذلك

أفاد خبراء في شؤون أمن المعلومات حول ازدياد أعداد مواقع التصيد والإحتيال الإلكتروني وقال الخبير التقني ياروسلاف كارغلاييف أن أعداد المواقع التي تم اكتشافها وحظرها أول شهر 9 فاقت الأعداد التي سجلت من نفس الفترة العام الماضي.

وتعتبر هذه المواقع خطيرة لأنها تستخدم في عمليات سرقة أموال المستخدمين وبياناتهم الشخصية لتصل الى كلمات المرور وحسابات البطاقات المصرفية وقد زادت نسبة هذا النوع من المواقع في الربع الأول من هذا العام لتصل ال 25%.

وتكمن خطورة هذه المواقع في أنها تظهر للمستخدم على انها لهيئات أو مؤسسات معينة أو مواقع للتواصل الاجتماعي وتعمل المؤسسات المتخصصة بالتعاون مع Group-IB لحظر المواقع المشبوهة وتعمل على تلقي الشكاوى حول مواقع الإحتيال الإلكتروني الفردي.

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