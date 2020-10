6 أشياء تحدث لجسمك عندما تقلع عن تناول الكربوهيدرات البسيطة

تمثل الكربوهيدرات إحدى المكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم، ورغم وجودها في المعجنات والحلوى، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالحصول عليها من الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.

ويعزي خبراء التغذية ذلك إلى أن الحصول على الكربوهيدرات من المعجنات والحلوى قد يسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السكري والسمنة، بحسب مانقلت وكالة سبوتنيك عن موقع “إيت زيث” الأمريكي.

وأورد الموقع 6 أشياء قال إنها تحدث للجسم ولها تأثيرات إيجابية عليه عندما يكف عن تناول مصادر الكربوهيدرات العادية.

1- التخلص من الكرش

لفت الموقع إلى أن بعض الذين توقفوا عن تناول الكربوهيدرات البسيطة تخلصوا من الكرش في فترة محددة، لأن السكريات المتوفرة بها بكميات كبيرة تتراكم بالجسم على هيئة دهون، مما يؤدي إلى تكون الكرش.

2- حرق الدهون

تمتلك الكربوهيدرات البسيطة سعرات حرارية عالية، وعند الكف عن تناولها بكميات كبيرة، سوف يكون الجسم قادرا على حرق المخزون الموجود لديه من الدهون العنيدة، وهو ما يساعد على فقدان الوزن.

3- التحكم في الشهية

عند التوقف عن تناول الكربوهيدرات البسيطة لفترة يمكن أن يكون ذلك سببا في شعورك بالشبع والامتلاء.

4- الوقاية من السكري

تعد الكربوهيدرات البسيطة من الأغذية التي تتحول إلى سكريات داخل الجسم، وهو ما يدفع البنكرياس إلى إفراز المزيد من الإنسولين لمعالجتها، وهذا الأمر يزيد فرص الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

5 – تقوية العضلات

تستفيد العضلات بصورة كبيرة عند التوقف عن تناول الكربوهيدرات البسيطة ويمكن استبدالها بالكربوهيدرات المعقدة للحصول على البروتين.

6- تجديد الطاقة

رغم أن الكربوهيدرات البسيطة تمنحك شعورا مؤقتا بالنشاط والحيوية بسبب مستويات السكر التي ترتفع بالدم عند تناولها، لكن رغم ذلك فإن هذا النشاط يتبخر بسرعة عندما تنخفض نسبها في الجسم، وهو ما يتسبب في الشعور بالخمول والكسل.

