حل مشكلة عدم ظهور جهات الاتصال في الواتس اب عند تشغيل نسختي واتساب على هواتف سامسونج

واجهة OneUI في هواتف سامسونج قد أتاحت مميزات كثيرة ومفيدة بحق، ولعل أهم هذه المميزات هي خاصية Dual Messenger، والتي أتاحت تشغيل 2 واتساب على أي هاتف سامسونج، إلى جانب إمكانية تشغيل 2 فيسبوك و2 ماسنجر أيضًا والمزيد، لكن مستخدمي هذه الميزة قد واجهوا بعض المشاكل ولعل أبرزها هي مشكلة عدم ظهور جهات الاتصال في الواتس اب على الواتساب الثاني في هواتف سامسونج! واليوم سنطرح لكم حلًا لهذه المشكلة، وهي في الواقع مشكلة بسيطة جدًا.

حل مشكلة عدم ظهور الأسماء عند تشغيل 2 واتساب

السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو أنك تقوم بفصل جهات الاتصال / الأسماء بين التطبيقين، تطبيق واتساب الرئيسي وتطبيق واتساب الثاني المستنسخ الذي تقوم بإنشائه من خلال خاصية Dual Messenger السابق ذكرها، وحل المشكلة يتم بإلغاء هذا الخيار.

المشكلة بشكل عام تتجلى في كون الأسماء على واتساب لا تظهر من الأساس، وتظهر الأرقام فقط بالرغم من أن جهات الاتصال تلك مسجلة على الجهاز بالفعل، ولحل المشكلة سنتبع الخطوات التالية:

1- توجّه إلى الإعدادات

2- من الإعدادات توجّه إلى خيار Advanced features

3- الآن ومن ضمن الخيارات التي ستظهر لك توجّه إلى خيار Dual Messenger، وهو الخيار الذي نستخدمه في الأساس لإنشاء نسخة من تطبيقات المحادثة والتواصل الاجتماعي:

4- عند الدخول لإعدادات المرسل المزدوج Dual Messenger ستجد هذا الخيار بالأسفل، وهذا الخيار ببساطة يقوم بفصل جهات الاتصال الخاصة بكل تطبيق عن الآخر، وكما يُمكنك أن تتوقع فنحن سنقوم بإلغائه:

5- بهذا يتم حل المشكلة بشكل كامل، الآن قم بفتح تطبيق الواتساب الثاني (المستنسخ) وقم بالتوجّه لقائمة إنشاء محادثة جديدة، ومن الإعدادات بالأعلى قم بعمل Refresh لقائمة جهات الاتصال، وبعدها ستظهر الاسماء بشكل عادي، هذا لأن الواتساب الثاني حينها سيكون قادر على الوصول لجهات اتصالك على عكس الوضع السابق!

هل تستخدم هذه الخاصية المدمجة لفتح حسابيّ واتساب على هاتف سامسونج الخاص بك؟ أم أنك لازلت تستخدم التطبيقات الخارجية التي تقوم بهذه المهمة؟ شاركنا في التعليقات، أيضًا شاركنا بأي مشاكل تواجهها في هاتفك أيًا كان نوعه لنساعدك في حلها بمقال مثل هذا!