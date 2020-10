تمت مصادرة عشرات الصقور المهددة بالانقراض تقدر قيمتها بنحو مليون دولار من مهربين في باكستان، قبل إرسالها إلى الخليج.

وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، أنقذت السلطات الباكستانية 74 صقر شاهين وطائر الحباري، من محيط ميناء كراتشي، فيما وصفه المسؤولون بعملية لم يسبق لها مثيل.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مسؤولون أنه ربما تكون عملية صيد الطيور قد تمت في الشمال، وأنها كانت تتجهز للبيع في الخليج.

وشهدت المملكة العربية السعودية بيع صقر شاهين صغير في مزاد أقيم، الأسبوع الماضي، بما يزيد عن 170 ألف دولار، وهو سعر قياسي.

وتقام مزادات ومسابقات الصقور في مختلف دول الخليج، حيث تصل أسعار الطيور النادرة أو المعروفة بفوزها في المسابقات إلى 250 ألف دولار.

وكانت الطيور التي تم إنقاذها مغطاة الرأس ومربوطة الأجنحة لحماية ريشها من التكسر قبل بيعها، ومن المقرر إطلاق سراحها في البرية مجددا.

The post إنقاذ «صقور» مُهددة بالانقراض من بيعها للخليج..قيمتها مليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا