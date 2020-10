روسيا.. تطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بُعد

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز “بروغريس” الروسي لصناعات الفضاء أن الخبراء في المركز يستكملون تطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان صادر من الخدمة: ” يستكمل الخبراء في المركز تطوير القمر الرابع من سلسلة أقمار Resurs-P المخصصة لاستشعار الأرض عن بُعد، القمر ما يزال في ورشة التجميع والاختبارات النهائية، وبعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه واختباره من المفترض أن يرسل إلى مدارات الأرض عام 2021″.

وكان المتحدث باسم مركز “بروغريس” ليف شيلوف، قد أشار في وقت سابق إلى أن القمر المذكور من الممكن أن يطلق إلى الفضاء العام القادم في حال تسلم المركز خط تجميع سريع لاستكمال بنائه صيف العام الجاري، وفي هذه الحالة فإن عملية إطلاق القمر إلى الفضاء قد تجري في نوفمبر 2021.

ومن جانب آخر كان رئيس المركز دميتري بارانوف، قد ذكر أن القمر الجديد تم تطويره ليحصل على خصائص تقنية محسنة مقارنة بأقمار Resurs-P السابقة، وسيملك سرعة مضاعفة في إرسال البيانات إلى الأرض، فضلا عن حصوله على تقنيات حديثة للرصد متعدد الأطياف تعتمد على عدسات عالية الدقة.

وتطور روسيا أقمار Resurs-P لتستخدمها كأقمار لرصد واستشعار الأرض عن بعد والحصول على صور متعددة الأطياف لمختلف مناطق سطح كوكبنا، وتستفيد من الصور والبيانات التي تقدمها هذه الأقمار عدة هيئات ومؤسسات روسية منها وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ ومراكز تطوير البنى التحتية والزراعية.

وتم إطلاق أول قمر من هذه الأقمار إلى مدارات الأرض عام 2013، وبعدها تم إطلاق قمرين آخرين عامي 2014 و2016.

