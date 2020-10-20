صبي يكتشف كنزا عمره 69 مليون عام

قادت الصدفة الصبي كندي يدعى ناثان هروشكين البالغ من العمر 12 عاماً لاكتشاف هيكل ديناصور عمره حوالي 69 مليون عام أثناء قيامه بجولة رفقة والده في هورسشو كانيون الواقعة في مقاطعة ألبرتا الكندية.

وقال الصبي الذي يحلم بأن يصبح عالم حفريات إنّه اكتشف الهيكل بعدما سار لمسافة طويلة في الموقع، وقام على الفور بالتقاط صور للعظام وأرسلها لمتحف تيريل الملكي.

وتمكن خبراء المتحف من تحديد نوع العظام، وقالوا إنّها تنتمي لديناصور هاردوصور المعروف باسم ديناصور منقار البطة.

وعلى الفور توجه خبراء المتحف إلى المنطقة، وتمكنوا من استخراج حوالي 50 عظمة مختلفة يزيد عمرها عن 69 مليون سنة، وتعود جميعها لأحد صفار الهاردصور البالغ من العمر 3 أو 4 سنوات.

يذكر أنّ حفريات الهاردصور أكثر الحفريات شيوعاً في منطقة ألبرتا الكندية حيث عُثِرَ على عددٍ كبيرٍ من عظام الديناصورات في هذه المنطقة.

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