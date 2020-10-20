لتجنب العمى.. احذروا إهمال علاج المياه الزرقاء

أكدّت الجمعية الألمانية لأطباء العيون خطورة إهمال علاج الغلوكوما (المياه الزرقاء)، وقالت إنّ عدم علاجها قد يؤدي لإصابة الإنسان بالعمى.

ودعت الجمعية الألمانية النّاس لإجراء فحوصات وقائية مبكرة خاصةً لمن تجاوزوا سن الـ 40، نظراً لصعوبة اكتشاف المرض في مراحله الأولى لعدم تضرر الرؤية المركزية.

ويعتمد الكشف الوقائي على فحص رؤوس العصب البصري في العين، بالإضافة لقياس ضغطها، ويجب إعادته مرة كل 5 سنوات لمن تجاوز الـ 40 عاماً، ومرة كل عامين أو 3 لمن تجاوز الـ60 عاماً.

ونوهت لأهمية إجراء الفحص بشكلٍ دقيقٍ في حال وجود إصابات سابقة في العائلة بهذا المرض.

وحددت الجمعية الألمانية عوامل الخطورة الأخرى التي تستدعي إجراء فحوصات دورية بقصر النظر الذي لا يقل عن أربعة ديوبتر، وبوجود ترسبات على العدسة وفي زاوية العين حيث تلتقي القرنية والقزحية.

وطالبت الناس بإجراء فحص سنوي بدءاً من سن الـ 40 في حال اجتمعت لديهم 3 عوامل خطورة أو أكثر.

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