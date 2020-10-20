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بسبب كورونا.. زوجان يقيمان حفل زفافهما على الحدود

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطر زوجان كنديان لإقامة حفل زفافهما على الحدود الكندية بسبب القيود المفروضة على حفلات الزفاف في البلدين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام الزوجان ليندسي كلويز وأليكس ليكي البالغان من العمر 29 عاماً بتبادل عقود الزفاف في حفلٍ أقيم بالهواء الطلق على طول نهر سانت كروا بمقاطعة نيو برونزويك على الساحل الشرقي لكندا.

وتمكنت أسرة العروس الموجودة مدينة كاليه الواقعة بولاية مين الأمريكية من مشاهدة الحفل عبر المنظار، في حين شاهد أجداد كويلز مراسم الزفاف على متن قاربٍ في منتصف النهر الذي يفصل البلدين.

وتم بث حفل الزفاف بشكل مباشر من خلال صفحة العروسين على فيس بوك، وحضر الحفل 50 شخصا في الجانب الكندي، و15 شخصا في الجانب الأمريكي، والتزم جميع الحضور بقواعد التباعد الاجتماعي، والقوانين والأنظمة التي وضعتها السلطات في البلدين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعبّرت العروس عن سعادتها لنجاح حفل الزفاف الذي خططت له مع زوجها وعائلتها لمدة 6 أسابيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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