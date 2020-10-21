شركة Fujifilm اليابانية تعلن عن إصدار أحدث كاميراتها لهواة فن التصوير

أعلنت شركة صناعة تقنيات التصوير اليابانية Fujifilm عن إصدار أحدث كاميرات الفئة X المفضلة لآلاف المصورين حول العالم كونها تحمل خصائص تجعلها من فئة “الكاميرات الهجينة” المزودة بتقنيات توثق احترافياً الصور والفيديوهات بدقة عالية.

وزودت بالعديد من التقنيات والميزات الجديدة مثل المستشعر البصري X-Trans IV CMOS بدقة 26.1 ميغابيكسل وزادت سعة بطارياتها لتصل الى 1260 ميلي أمبير تكفي لساعات طويلة متواصلة من العمل بالإضافة الى العديد من ميزات التحكم بألوان وإضاءة وخلفيات الصور.

وتعمل الشاشة المرفقة مع الكاميرا باللمس للتحكم بإعدادات التصوير ومشاهدة الفيديوهات والصور لضبط اللقطات أثناء تصوير الفيديو.

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