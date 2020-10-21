هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو – هل تؤثر شبكات الجيل الخامس 5G على البطارية؟

بدأ هواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو في الوصول إلى بعض المستخدمين ومعها ظهرت أولى الانطباعات ومنها عمر البطارية وتأثير شبكات الجيل الخامس 5G عليها.

هل تؤثر شبكات الجيل الخامس 5G على عمر البطارية؟

نعم، بالطبع توثر شبكات الجيل الخامس 5G على البطارية وتستنزفها بصورة أسرع مقارنة بشبكات الجيل الرابع 4G.

هذا ما أثبته موقع TomGuide الذي أجرى أولى الاختبارات على بطارية هاتفي ايفون 12 و ايفون 12 برو.

لجعل الاختبار دقيق تم ضبط سطوع الشاشة على 150 نقطة وتشغيل موقع جديد تلقائياً كل 30 ثانية حتى استنزاف البطارية تماماً. تم إجراء الاختبار مرة عبر شبكات الجيل الخامس 5G ومرة عبر شبكات الجيل الرابع 4G.

شبكات الجيل الخامس 5G

عند استخدام شبكات الجيل الخامس 5G ، استمرت بطارية ايفون 12 للعمل حتى 8 ساعات و 25 دقيقة بينما بقيت بطارية ايفون 12 برو تعمل لمدة 9 ساعات و 6 دقائق.

شبكات الجيل الرابع 4G

أما عند استخدام شبكات الجيل الرابع 4G استطاعت بطارية ايفون 12 الصمود حتى 10 ساعات و 23 دقيقة، و بطارية ايفون 12 برو حتى 11 ساعة و 24 دقيقة.

كما نلاحظ فإن الفارق تقريباً ساعتين في عمر البطارية (حوالي 20%) بين استخدام شبكات الجيل الخامس والرابع على ذات الهاتف.

لعل ابل تدرك ذلك بالفعل وأضافت لأجل ذلك تقنية Smart Data Mode والتي تسمح للهاتف التبديل بين شبكات الجيل الخامس والرابع تلقائياً بحسب التطبيق الذي يستخدمه واستهلاكه للبيانات.