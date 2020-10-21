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طرق بسيطة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت مجلة براكسيس الألمانية دور نمط الحياة الصحي، وممارسة الرياضة وتقوية جهاز المناعة، في التخلص من سيلان الأنف ونزلات البرد.

وبرر خبراء المجلة الألمانية الأمر باعتماد الجهاز المناعي على سلوكيات الإنسان لحمايته من نزلات البرد والأمراض الأخرى.

ودعت المجلة الألمانية الناس لاتباع بعض الأمور التي تعزز صحتهم، وتعالج سيلان الأنف كمضغ العلكة الذي يعمل على ترطيب الأنشطة المخاطية، ويجعل استقرار مسببات الأمراض فيها أكثر صعوبة.

وطلبت منهم تناول المشروبات الدافئة كاليانسون، الزنجبيل مع العسل، واليانسون مع النعناع، لأنّها تساعد على علاج الأغشية المصابة في الأنف، بالإضافة للاعتماد على حمام البخار الذي يعمل على ترطيب الأنف، ويخلصه من السيلان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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