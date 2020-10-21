باسم ياخور يلعب دور البطولة في مسلسل “العربجي”

أكدّت شركتا غولدن لاين و Isee media اتفاقهما مع النجم السوري باسم ياخور للعب دور البطولة في مسلسل العربجي.

وقالت الشركتان المنتجتان إنّ العمل الجديد سيكون من أعمال البيئة الشامية، لكنّه سيختلف عنها بعدم تناوله لفترة زمنية، واعتماده على إشارات تاريخية غير مهمة.

وسيتناول المسلسل الجديد مهنة العربجي الشهيرة (الشخص الذي يقود عربات يجرها الحصان)، وسيروي قصة حب العربجي عبدو للناجية التي تعمل بغسل الأموات، وعلى الرغم من رفضها له مراراً وتكراراً إلا أنّه يسعى للتقرب منها بشكلٍ دائم.

كما سيشهد المسلسل أحداث أخرى متداخلة ستضفي عليه مزيداً من الإثارة والتشويق.

ومسلسل العربجي من تأليف عثمان حجي، وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج شركتي غولادن لاين، وIsee media.

يذكر أنّ باسم ياخور انضم للجزء الثاني من مسلسل المنصة الذي عُرِضَ منه الموسم الأول خلال الفترة الماضية، وحقق أصداءً إيجابية.

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