كورونا يزيد وفيات مرضى سرطان الرئة

كشفت دراسة جديدة قام بها تحالف سرطان الرئة في بريطانيا زيادة وفيات مرضى سرطان الرئة بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال الباحثون إنّ واحداً من بين كل 3 مصابين بسرطان الرئة توفي منذ بداية انتشار الوباء، وإنّ الوباء حرم 75% من المرضى من مراجعة الأطباء، الأمر الذي انعكس بشكلٍ سلبي على علاجهم، وأودى بحياة بعضهم.

وأكدّ العلماء أنّ التأخر في التشخيص والعلاج خلال فترة الإغلاق قد يؤدي لوقوع 1372 حالة وفاة يمكن تجنبها خلال السنوات الـ 5 القادمة.

وقال الباحثون إنّ تشابه أعراض سرطان الرئة وفيروس كورونا وخاصةً في السعال جعل العديد من مرضى سرطان الرئة يتناولون الأدوية المضادة لكورونا.

وأشارت الدراسة لتأثير فيروس كورونا على معدلات الحياة، وقالت إنّ معدل الحياة قد ينخفض في السنوات القادمة.

يذكر أنّ سرطان الرئة يعد من أكثر أنواع السرطانات فتكاً في المملكة المتحدة، حيث يتسبب بمقتل أكثر من 35 ألف بريطاني سنوياً.

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