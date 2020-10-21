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مُسن ألماني يحقق التباعد الاجتماعي بطريقة غريبة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لإلزام الناس بقواعد التباعد الاجتماعي قام مسن ألماني يعيش في مدينة آخن بإلقاء رذاذ الفلفل على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يمارسون رياضة الجري وركوب الدراجات دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت الشرطة الألمانية إنّ المسن البالغ من العمر 71 عاماً قام بالاقتراب من الأشخاص وألقى عليهم رذاذ الفلفل الأمر الذي أدى لوقوع الدراجين عن دراجتيهما، في حين اختفت مجموعة العدائين.

وبرر الرجل الذي لم تكشف هويته اختياره لهذه الطريقة بأنّها الطريقة الوحيدة التي تجبر الآخرين على احترام قواعد التباعد الاجتماعي الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ الشرطة الألمانية حررت محضراً بالمسن بتهمة إلحاق الأذى البدني بالآخرين، والتدخل الخطير في حركة السير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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