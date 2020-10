أعلنت شركة “فيسبوك” عن إطلاق تطبيقها الإلكتروني للتعارف Facebook Dating، في 32 بلدا في أوروبا، وذلك بعد تأجيل إطلاق التطبيق بسبب مخاوف بشأن سلامة البيانات.

وكانت “فيسبوك” قد أطلقت التطبيق في الولايات المتحدة في سبتمبر من العام الماضي، وهو متاح حاليا في 20 دولة حول العالم، معظمها في أمريكا الجنوبية وآسيا.

وفي فبراير الماضي قررت الشركة تأجيل إطلاق التطبيق في أوروبا بعد أن أعرب مفوض حماية البيانات في إيرلندا عن مخاوفه بشأن سلامة البيانات الشخصية للمستخدمين.

ويستخدم هذا التطبيق للتعارف مع إمكانية اختيار شريك حسب الصفات والمزايا الشخصية المفضلة. وخلافا عن بعض التطبيقات المماثلة الأخرى مثل “تيندر”، فإن تطبيق “فيسبوك” لا يتضمن خدمات مدفوعة الثمن.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن شركة “فيسبوك” إنها رصدت 1.5 مليار حالة لتوافق الإعجاب بين المستخدمين منذ تدشين التطبيق

The post «فيسبوك» يُطلق تطبيقه للتعارف في أوروبا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا