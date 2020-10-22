أخيراً – يوتيوب سوف يتيح التحكم بجودة الفيديو الافتراضية عبر الوايفاي وبيانات الهاتف!

ميزة طال انتظارها كثيراً سوف تكون حاضرة قريباً في تطبيق يوتيوب وهي إمكانية التحكم بجودة الفيديو الافتراضية عند الاتصال بالوايفاي أو استخدام بيانات الهاتف لكامل التطبيق.

يتيح يوتيوب التحكم بجودة الفيديو من داخل نافذة تشغيل الفيديو لاختيار الجودة المناسبة للعرض عبر الخيارات التقليدية المعروفة.

عوضاً عن ذلك سوف يتم استبدال تلك الخيارات بأخرى جديدة كالآتي:

جودة تلقائية يختار فيها التطبيق الجودة المناسبة للاتصال والفيديو من تلقاء نفسه.

جودة صورة أعلى، لعرض الفيديو بدقة عالية، 720 بكسل فما فوق.

توفير البيانات، لعرض الفيديو لجودة أقل لتقايل استهلاك للبيانات.

خيار متقدم، لاختيار الدقة المحددة التي تريدها.

بحسب ما ذكر موقع Android Police ، فإن هذه الخيارات سوف تكون موجودة في إعدادات التطبيق لضبط إعدادات تشغيل الفيديو عبر تطبيق يوتيوب لكل من الوايفاي WiFi وبيانات الهاتف Mobile Data.

الخيارات التي تقوم بضبطها من إعدادات تطبيق يوتيوب سوف تطبق بصورة افتراضية على كافة مقاطع الفيديو التي ستقوم بمشاهدتها علماً بأنه يمكنك تغيير دقة الفيديو وجودة العرض لأي فيديو تشاهده دون أن تتأثر الإعدادات الافتراضية.

لقطات الشاشة تظهر أن تلك الخيارات لازالت في الوضع التجريبي Beta مما يعني أنها قيد التطوير والتجريب، وليس معروفاً متى ستتوفر على وجه التحديد لكن يبدو ذلك في المستقبل القريب.

هذه الخاصية مفيدة للغاية وخاصة إذا كنت تستخدم مثلاً بيانات الهاتف في تشغيل اليوتيوب، فضبط الإعدادات الافتراضية للدقة على خيار توفير البيانات عبر بيانات الهاتف سوف يضمن عدم استنزاف باقتك من قبل يوتيوب.