إل جي تكشف عن تلفاز قابل للف ليصبح قطعة أثاث فاخرة

أعلنت شركة إل جي عن إصدارها لأول تلفاز في العالم مجهز بشاشة قابلة للف وبدأت الشركة بعرض الجهاز الفاخر الجديد Signature OLED R في الأسواق.

ويتميز التلفاز الجديد بشاشته المرنة التي تلتف بشكل كلي أو جزئي داخل قاعدة أسفل التلفاز ليتحول الى قطعة أثاث منزلية فاخرة يمكن وضعها في أي مكان بالمنزل.

ويعمل الجهاز الجديد بنظام الإستهلاك القليل للطاقة بالإضافة الى أن القاعدة الأساسية مصنعة من الألمنيوم وبعدة تصاميم مختلفة ومميزة ويبلغ قياس شاشة التالفاز 65 بوصة من نوع OLED أما سعره فسيكون نحو 87 ألف دولار.

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