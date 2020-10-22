خلل في عمل انستجرام يرصد بعدة دول في العالم

كشف موقع Downdetector الذي يتعقب عمل خوادم الإنترنت اليوم الخميس عن رصد مشاكل في عمل الشبكة الإجتماعية انستجرام في أكثر من دولة حول العالم.

وسجلت شكاوي المستخدمين حول وجود خلل في عدة دول شملت الولايات المتحدة، والمكسيك، والبرازيل، وتشيلي، والأرجنتين، وبريطانيا، وفرنسا، وأوكرانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا وروسيا.

واختلفت الشكاوي ما بين خلل في عرض موجز الأخبار بنسبة 60% ومشاهدة مقاطع الستوري بنسبة 17% اما الأشخاص اللذين لم يتمكنوا من الدخول الى حساباتهم فكانوا حوالي 21% من الأشخاص وفقاً للموقع نفسه.

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