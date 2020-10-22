خصم ضخم على تطبيق UltFone iOS Location Changer لتغيير الموقع الجغرافي للآيفون باحترافية

في عدد كبير من الأحيان قد نحتاج لتغيير الموقع الجغرافي الخاص بنا، مثلًا يُمكنك أن تفعل ذلك لتقنع شخص ما أنك في مكان ما غير الذي تتواجد فيه حاليًا وذلك لأي سبب كان، أضف إلى ذلك أن هذه الطريقة تتيح لك أيضًا الوصول لبعض المميزات والخصومات المخصصة لموقع جغرافي محدد، وهنا يجب أن نتحدّث عن تطبيق UltFone iOS Location Changer المميز، والذي يتيح لك إنجاز هذه المهمة في ثوان.. هيا نتعرّف عليه

تطبيق UltFone iOS Location Changer لتغيير الموقع الجغرافي للآيفون

تطبيق iOS Location Changer من شركة UltFone المعروفة هو تطبيق مميز لإنجاز هذه المهمة، يتيح لك التطبيق أن تغيّر موقعك الجغرافي الخاص بالآيفون فعليًا في أي وقت، وبشكل عام فهو يتوفّر على عدد من المميزات وهذه هي أهمها:

• تغيير الموقع الجغرافي بشكل احترافي وليس وهمي

• إمكانية جعل الموقع الجغرافي يتغير باستمرار وكأنك على الطريق

• إمكانية الوصول للتطبيقات أو الخدمات المتاحة لأماكن محددة فقط

• يدعم iOS 14 وكافة الهواتف الجديدة بما في ذلك SE 2 وآيفون 11 والمزيد

• يقدم واجهة استخدام بسيطة وسلسلة

لماذا قد تحتاج لتغيير الموقع الجغرافي؟

هناك أسباب عديدة قد تحتاج منك تغيير الموقع الجغرافي الخاص بك، مثلًا يُمكنك أن تخفي موقعك الحالي بغرض المزاح مع العائلة أو الأصدقاء، أو أن تصل لمميزات إضافية في ألعاب مثل Pokemon Go، أو حتى لكي تستفيد أكثر من تطبيقات التعارف عن طريق إظهار نفسك داخل التطبيق في موقع آخر.

كيف تستخدم تطبيق iOS Location Changer؟

1- قم بتحميل التطبيق وتنصيبه من الموقع الرسمي على الكمبيوتر (ويندوز 7/8/10)

2- قم بفتح البرنامج لتجد أنه يظهر كما بالصورة التالية:

3- اضغط الآن على Enter ومن ثم وصّل الآيفون الذي تريد تغيير موقعه الجغرافي بالكمبيوتر باستخدام الكيبل بالطريقة العادية، وبعدها ستظهر الشاشة التالية:

4- الآن وبمجرّد توصيل الهاتف يُمكنك أن تبحث عن الموقع الذي تريد أن تجعل الآيفون الخاص بك يظهر وكأنه موجود فيه من خلال البحث من الشريط أعلى اليمين على الخريطة، ومن ثم اضغط على زرّ “Start to Modify” على اليسار:

يُمكنك أيضًا أن تحاكي الحركة على الخريطة، وذلك من خلال خيار Single-Spot Movement والذي يجعل الهاتف الخاص بك يظهر وكأنه يتحرك على الخريطة (بالسرعة التي تختارها أنت) بدايةً من موقعك وصولًا للموقع الذي تريده:

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