مُستشفى بمدينة أوفا الروسية تُشخص رجلا «بالحمل»

رجل من أهالي مدينة أوفا الروسية أستغرب كثيرا حين طالع تقريراً طبيا من المستشفى سجل فيه تشخيص أنه حامل.

ونشر الرجل صورة فوتوغرافية لصفحة من التقرير الطبي المذكور في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK ، ما أثار ضجة ضمن مستخدميها. وأفاد الرجل بأن التقرير يضم توصية بزيارة عيادة طبيب الأمراض النسائية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الناطق باسم وزارة الصحة في جمهورية بشكيريا الروسية بأن إدارة المسنشفى الـ21 في مدينة أوفا أجرت تحقيقا محليا بهذا الشأن حيث اتضح أن أطباء المستشفى ارتكبوا خطأ تقنيا عند إملاء المستندات وتم توبيخ المتورطين بالخطأ.

وأجرت إدارة المستشفى حديثا مع الرجل وأجابت عن كل أسئلته بهذا الشأن وأقنعته بأنها ستتخذ كل ما هو لازم للحيلولة دون تكرار الخطأ.

فيما أشارت إدارة المستشفى إلى أن التقرير خال من توقيع رئيس القسم. أما الرجل فنشر صورة فوتوغرافية لمستند لم يفحصه المسؤول.

