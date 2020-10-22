رسمياً Genesis تزيل الستار عن أحدث سيارتها الفاخرة

كشفت شركة Genesis عن سيارتها المعدلة كلياً من سيارات G70 التي ستطرح بـ14 لوناً مختلفاً وفريداً وستصل الى الأسواق العالمية مطلع العام القادم.

وحصل تصميم السيارة التي يختلف تصميمها كلياً عن G70 على شبك أمامي مثلث الشكل وتتألف المصابيح الأمامية من قسمين يفصل بينهما الفايبر الذي يمتد من جسم الواجهة الأمامية.

وتحتوي قمرة المركبة على صفين من المقاعد الجلدية تتسع لـ5 ركاب مزودة بأنظمة تتحكم بدرجة حرارتها ووضعياتها ويمكن للشاشة الممتدة على الواجهة الأمامية أن تتصل لاسلكياً مع الأجهزة الذكية فضلاً عن وجود أنظمة أمان متطورة لمنع الحوادث ولمراقبة الحالة الجسدية للسائق.

وستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بسعة لترين وعزم 252 حصاناً، ومحركات ديزل بسعة 2.2 ليتراً وعزم 202 حصاناً، ومحركات بنزين بسعة 3.3 ليتراً بعزم 270 حصاناً.

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