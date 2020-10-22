الإعلان رسميًا عن هاتف Huawei Y7a وإليك مواصفاته، مميزاته وعيوبة – صفقة رابحة بأقل من $200

هواوي وبرغم الصعوبات مستمرة في الكشف عن هواتف جديدة في معظم الفئات السعرية، والفئة المنخفضة/المتوسطة ليست استثناءًا من ذلك، أعلنت هواوي اليوم رسميًا عن هاتف Huawei Y7a وهو هاتف في فئة سعرية أقل من 200 دولار أمريكي، لكنه وبالرغم من ذلك يقدّم مواصفات ممتازة وقيمة رائعة في مقابل سعره.

مواصفات هاتف Huawei Y7a ومميزاته وعيوبه

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.67 بوصة، وهو قياس ضخم بطبيعة الحال، وتتميز الشاشة بأنها تأتي مع دقة FHD+ وهي بالطبع من نوع IPS LCD. الهاتف يوفّر كاميرا أمامية واحدة على شكل ثقب في منتصف الشاشة كما هو الحال في هواتف سامسونج، وهي كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل.

من الجهة الخلفية لدينا كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابيكسل للمستشعر الرئيسي إلى جانب مستشعر واسع جدًا بدقة 8 ميجابيكسل (ألتراوايد)، هذا بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 2 ميجابيكسل وهم كاميرات الماكرو والعمق.

يأتي الهاتف مع معالج كيرين 710A وهو واحد من أبرز معالجات هواوي في هذه الفئة السعرية، إضافة إلى 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ونظام أندرويد 10 مع واجهة EMUI 10.1، الجهاز سيوفر خيارين من السعات التخزينية وهم 64 و128 جيجابايت.

يقدّم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 5,000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واتّ إلى جانب منفذ 3.5مم ومنفذ تايب سي بالطبع.

سعر وموعد توفّر هاتف Huawei Y7a

سيأتي الهاتف بسعر 190 دولار أمريكي فقط، وهو سعر ممتاز خصوصًا أن هذا السعر هو للنسخة 128 جيجابايت! وسيُقدم الهاتف بالألوان الأسود، الذهبي والأخضر. لا يخفى علينا أن هذا الهاتف يقدّم توليفة ممتازة من المواصفات في مقابل سعره، لكنه وكما نعلم يفتقر لخدمات جوجل بسبب الحظر الأمريكي على هواوي، كما أنه قادم مع أندرويد 10 بالرغم من أن أندرويد 11 قد تم إطلاقه منذ فترة طويلة نسبيًا.