لُقمة الدمّ.. هل سمعت عن أخطر 10 مهن في العالم؟

يسعى الجميع إلى كسب لقمة العيش بالعمل والبعض نراه يعمل في أكثر من وظيفة، لكن هل تساءلت يومًا ما هي أخطر المهن في العالم؟

الحطاب:

الشيء المخيف في هذه المهنة هو الآلات الحادة المستخدمة في قطع الأشجار الطويلة، إذ يبقى الحطاب معلقًا في الهواء وبين يديه آلة لو استخدمها بشكل خاطئ قد تقسمه نصفين، ووفقًا لبعض الإحصائيات فقد تم الإبلاغ عن 91 حالة وفاة لحطابين في عام 2016 وكانت معظم الوفيات بسبب سقوط الأشجار أو الاستخدام الخاطئ للمعدات.

جامعو القمامة وإعادة التدوير:

يبلغ متوسط الراتب السنوي لعمال النفايات 40 ألف دولار، لكن البعض يكسب 100 ألف أو أكثر سنويًا، ويقال إنها خامس أخطر وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي 2016 تم تسجيل 31 حالة وفاة لعمال نفايات سقطوا من الشاحنات أو تم دهسهم أثناء العمل.

عمال اللحام تحت الماء:

عادة ما يكون الجمع بين الكهرباء والماء أمرا خطيرا جدًا، ولكن هناك أعمال لحام يجب أن تحدث تحت الماء مثل إصلاح السفن والسدود وغير ذلك، هؤلاء العمال قد يكونوا معرضين لخطر الغرق.

عمال حقول النفط: أدى انفجار وتسرب نفطي في خليج المكسيك عام 2010 إلى وفاة 11 شخصا، لذا فإن عمال النفط سواء في البحر أو على البر يعملون في واحدة من أخطر المهن في العالم، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض CDC فإن أغلب أسباب وفاة هؤلاء العمال هو الإرهاق والسفر الطويل.

عمال بناء الأسقف:

يتجول عمال بناء الأسقف في منازلنا وأماكن عملنا على الأسطح دائمًا، ووفقًا لمكتب العمل الأمريكية فإن هذه الوظيفة لديها رابع أعلى معدل وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توفي 100 عامل في 2016 معظمهم كان بسبب السقوط.

الطيارون ومهندسو الطيران:

تحسنت في السنوات الأخيرة وسائل السلامة أثناء الطيران جواً، لكن تبقى وظيفة الطيار من الأخطر في العالم، فمثلًا توفي 75 طيار في عام 2016 في أمريكا ومعظمهم من سائقي الطائرات الصغيرة ومهندسي الطيران أثناء عملهم.

عمال المناجم:

بالنسبة للعاملين في هذه المهنة من أكثر المهن خطورة في العالم لعدة أسباب، مثل انفجارات الكهوف، التسريبات الكيميائية، الصعق الكهربائي، الإرهاق والأبخرة السامة وغيرها من الأسباب.

المشرفون على عمليات البناء:

يقوم هؤلاء الأشخاص بالإشراف على الموظفين وعمال البناء، وتقول التقارير إن هذه الوظيفة شهدت زيادة في نسبة الوفيات بنسبة 6% من عام 2015 إلى 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تسجيل 991 حالة وفاة بسبب إصابات قاتلة.

الأعمال البهلوانية:

تشكل هذه الوظيفة خطرًا كبيرًا على صاحبها، ويتم توظيف هؤلاء الأشخاص للقيام بأعمال مثيرة ومجنونة بدلًا من بعض الممثلين مثلًا بسبب خطورتها، مثل المناورات، تحطم المركبات في الأفلام أو استخدام أسلحة حقيقية.

المزارعون: هذه الوظيفة ليست مجرد حلب الأبقاء أو زراعة الخضروات والفواكه، فهناك استخدام الآلات الثقيلة بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس وربما بعض الحيوانات المفترسة أحيانًا، ناهيك عن المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية