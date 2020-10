شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو صُوِرَ على متن طائرة تابعة لشركة إيزي جيت متجهة من بلفاست في إيرلندا الشمالية إلى أدنبرة في اسكتلندا يُظهِر امرأة غاضبة تسعل على الركاب أثناء إخراجها من الطائرة.

حيث بدأت المرأة التي لم تكشف هويتها بالصراخ في وجه طاقم الطائرة بعدما طلبوا منها وضع الكمامة أو مغادرة الطائرة، وقالت أثناء إخراجها من الطائرة الجميع سيموت سواءً أكان بفيروس كورونا أم بأمراضٍ أخرى، وراحت تسعل على الركاب مثيرةً الذعر في صفوفهم.

وقال ركاب الطائرة إنّ الطاقم تعامل مع المرأة باحترام وود، لكنّها قابلت تصرفهم الجيد بالإساءة.

من جهةٍ أخرى قامت شرطة مطار بلفاست باعتقال المرأة ومنعتها من السفر جواً خلال الفترة القادمة.

يذكر أنّ الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وضعت بروتوكولاً طبيباً يلزم المسافرين بوضع الكمامة طوال الرحلة باستثناء فترة تناول الطعام والشراب.

The post امرأة غاضبة تثير الذعر بين ركاب طائرة بسعالها عليهم appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية