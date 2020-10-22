بلدة إيطالية تحوّل شوارعها إلى مدارس.. شاهد

اضطرت منطقة كامبانيا الإيطالية المحيطة بنابولي لإغلاق المدارس في البلدة حتى نهاية أكتوبر الجاري بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

الإغلاق أصابَ الطلاب بالإحباط، وهذا ما دفع المعلمين لتحويل الشوارع وشرفات المنازل لمدارس.

حيث قامت المُدرسة باميلا بودا بتحويل درج في شارع وسط المدينة لمدرسة، حيث وزعت الطلاب على درجات الشارع ملتزمة بقواعد التباعد الاجتماعي، أمّا المُدرس تونينو ستورنايولو فقرر إعطاء طلابه الدروس بصوتٍ عالٍ، حيث كان يقف في الشارع ويلقي درسه على الطلاب الموجودين في شرفات المنازل.

وقال ستورنايولو إنّ حالة الطوارئ في إيطاليا حقيقية وخطيرة، لأنّ معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكلٍ كبيرٍ في الأيام الأخيرة.

يذكر أنّ زيادة الإصابات بفيروس كورونا أجبر السلطات الإيطالية على اتخاذ بعض الإجراء للحد من انتشار المرض كمنع التجول بعد الساعة 11 ليلاً، بالإضافة لمنع التجمعات وإغلاق المدارس في بعض المناطق.

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