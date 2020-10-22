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أدوية يجب توافرها في صيدلية المنزل في زمن كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضعت الطبيبة الروسية لودميلا لابا قائمة بمجموعة من الأدوية التي يجب توافرها بشكل دائم في صيدلية المنزل في عصر كورونا.

وحددت الدكتورة الروسية هذه الأدوية بأدوية خفض الحرارة، المضادات الحيوية وخاصةً الماكروليدات التي يجب تناولها بعد استشارة الطبيب، بالإضافة للأدوية المضادة للفيروسات، الأدوية التي تزيد من مناعة الجسم، والأدوية التي أساسها البكتيريا اللبنية وبيفيدوباكتيريا.

وقالت إنّ هذه الأدوية لا تغني عن استشارة الطبيب، لكنّها تساعد في علاج المريض ريثما يصل الطبيب، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية مراجعة الطبيب واستشارته في نوع العلاج الذي يجب على المريض استخدامه.

وطالبت الطبيبة الروسية الناس بمراجعة الطبيب فور شعورهم بأعراض فيروس كورونا ليحصلوا على العلاج الذي ينقذهم من هذا المرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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