أدوية يجب توافرها في صيدلية المنزل في زمن كورونا

وضعت الطبيبة الروسية لودميلا لابا قائمة بمجموعة من الأدوية التي يجب توافرها بشكل دائم في صيدلية المنزل في عصر كورونا.

وحددت الدكتورة الروسية هذه الأدوية بأدوية خفض الحرارة، المضادات الحيوية وخاصةً الماكروليدات التي يجب تناولها بعد استشارة الطبيب، بالإضافة للأدوية المضادة للفيروسات، الأدوية التي تزيد من مناعة الجسم، والأدوية التي أساسها البكتيريا اللبنية وبيفيدوباكتيريا.

وقالت إنّ هذه الأدوية لا تغني عن استشارة الطبيب، لكنّها تساعد في علاج المريض ريثما يصل الطبيب، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية مراجعة الطبيب واستشارته في نوع العلاج الذي يجب على المريض استخدامه.

وطالبت الطبيبة الروسية الناس بمراجعة الطبيب فور شعورهم بأعراض فيروس كورونا ليحصلوا على العلاج الذي ينقذهم من هذا المرض.

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