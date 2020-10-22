نجوى كرم تستعد لإحياء حفل فني في دبي

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أعلنت من خلالها عن استعدادها لإحياء حفل فني على مسرح حبتور غراند في دبي يوم 5 نوفمبر القادم.

وتعد هذه الحفلة الأولى لشمس الأغنية العربية في الإمارات بعد جائحة كورونا، وستقام في الهواء الطلق وبحضور الجمهور.

وعبّرت النجمة اللبنانية عن حماستها لإحياء الحفلة التي ستعيدها لجمهورها بعد غيابٍ فرضه انتشار فيروس كورونا.

وستعمل شركة مومنت إيفنت على تنظيم الحفلة وسط إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت النجمة اللبنانية قد نفت منذ عدة أيام إصابتها بفيروس كورونا من خلال تغريدة كوميدية نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر.

يذكر أنّ نجوى كرم تشارك كعضو تحكيم في برنامج ذا فويس سينيور رفقة هاني شاكر، سميرة سعيد، وملحم زين.

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