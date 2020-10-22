OPOO تطلق سماعة لاسلكية تدعم ميزة إلغاء الضوضاء

أطلقت شركة OPOO الصينية سماعة لاسلكية تدعم ميزة إلغاء الضوضاء أطلقت عليها Enco X.

وستعمل السماعة الجديدة بملف متحرك بحجم 11 مم، وبشكل متوافق مع نظامي أندرويد وأي أو إس، وستأتي بوزن 4.8 غرام وبغطاء مغناطيسي بحجم 6 مم.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة بميكرفونين لدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وبـ 3 ميكرفونات لدعم خفض الضوضاء في المكالمات.

وتتميز السماعة الجديدة بدعمها خاصية التحكم باللمس للتحكم في مستوى الصوتيات، استقبال المكالمات، وتغيير مسارات التشغيل، بالإضافة لدعمها معايير IP54، وهذا ما يجعلها مناسبة لمقاومة الماء والتعرق.

وستحتوي سماعة Enco X على بطارية بسعة 44 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 5.5 ساعة، وبطارية بسعة 535 ميلي أمبير في الحافظة تجعل السماعة تعمل لمدة 24 ساعة.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر سماعتها الجديدة بألوان، الأسود، الأزرق، والأخضر، وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 149 دولارا أمريكيا.

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