هاتف مميز من هواوي ببطارية قوية وسعر رخيص

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة وسعرٍ رخيص أطلقت عليه Huawei Y7a.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج HiSilicon Kirin 710A ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة EMUI 10.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ هواوي ستوفر الهاتف الجديد بألوان الأسود، الأخضر، الذهبي، وستطلقه في الأسواق العالمية يوم 30 أكتوبر الجاري بسعر 190 دولارا أمريكيا.

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