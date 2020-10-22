مايكروسوفت تطلق تحديثاً لويندوز.. إليك ميزاته الكبيرة

طرحت شركة مايكروسوفت الأمريكية تحديثاً جديداً لأنظمة ويندوز حمل في طياته مجموعة كبيرة من المميزات.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ التحديث الجديد سيحمل اسم Windows 10 October أو Windows 10 20H2، وسيصل لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة.

وعمدت مايكروسوفت في هذا التحديث لإصلاح الأخطاء البرمجية الموجودة في أنظمة ويندوز لتحسين أدائها، كما قامت بإضافة ميزات جديدة تعزز أمن بيانات المستخدمين كخوارزمية بيومترية عبر نظام Windows Hello القادرة على التعرف على بصمات أصابع المستخدم ووجهه.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الشركة الأمريكية أجرت عدة تغييرات على الواجهة، وقامت بإعادة تصميم قائمة ابدأ في أنظمة Windows 10، وعمدت لاستبدال الخلفيات الملونة خلف أيقونات الخلفية بأيقونات شفافة.

وأكدّت الشركة الأمريكية وصول التحديث الجديد لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة، وكل ما عليهم فعله للحصول عليه تحديثه عبر الإنترنت.

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