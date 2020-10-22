أسمن رجل في بريطانيا يطلب رافعة لإخراجه من المنزل

اضطر الذي يعدّ أسمن رجل في بريطانيا للاستعانة بالرافعة لإخراجه من شقته ونقله إلى المستشفى.

وقال الرجل البالغ من العمر 30 عاماً إنّه ظل حبيس شقته لمدة 5 سنوات بعد ازدياد وزنه بشكل كبير بسبب إصابته بالوذمة اللمفية وتناوله كميات كبيرة من الطعام.

وشارك نحو 30 شخصا في إنقاذ البريطاني الذي يبلغ وزنه 317 كيلو غرام، حيث قاموا بكسر نافذة شقته الواقعة في الطابق الثالث في أحد مباني بكيمبرلي، وتركيب دعائم على الأرض خشية انهيار السطح في حال سقوط الرجل.

وبعد 7 ساعات نجح عمال الإطفاء في إنزال جيسون هولتون ووضعه في سيارة إسعاف خاصة نقلته إلى المستشفى ليتلقى العلاج المناسب له.

من جانبه قال جيسون إنّه عانى من السمنة طوال حياته، لكنها لم تشكل خطورة عليه، وأشار إلى أنّ حالته تدهورت منذ العام 2014 بعد إدمانه على تناول الكباب، والبطاطا المقلية، والكعك بالشوكولا في وجبة الفطور، و3 أطباق كبيرة من النودلز الصينية، وخبز بالقريدس، والكعك في وجبة الغداء، وشطيرتي جبن، وعلبتي شوكولا و3 أكياس من البطاطا المقلية على وجبة العشاء، بالإضافة لشربه 1.5 لتر من عصير البرتقال، و5 علب من المشروبات الغازية.

يذكر أنّ الوذمة اللمفية تؤدي لحدوث تورم في أحد الذراعين أو الساقين، تتراوح شدته من تغير بسيط غير ملحوظ لتغير شديد يجعل الشخص غير قادر على استخدام الطرف المصاب.

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