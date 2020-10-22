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أعراض غير مألوفة تشير لقصور في القلب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت مؤسسة القلب الألمانية الناس للأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأعراض غير المألوفة والتي قد تدل على قصور القلب.

وحدد البروفيسور توماس فوغتلاندر هذه الأعراض بالتعب، الإرهاق، تورم الساقين والقدمين بسبب تراكم السوائل، والتي تؤدي لشعور الشخص بالتعب والجهد عند قيامه بمجهود بدني كصعود الدرج.

وقال الطبيب الألماني إنّ هذه الأعراض خطرة على كبار السن، لأنّهم لا يعطونها أي أهمية، ويعتقدون أنّها ناجمة عن التقدم في العمر.

وطلبت مؤسسة القلب الألمانية من الناس مراجعة الأطباء من أجل الحصول على علاج لقصور القلب، بالإضافة لاتباع نظام غذائي كإنقاص الوزن، الإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ منتظم.

يذكر أنّ مؤسسة القلب الألمانية أكدّت أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا والمكورات الرئوية، وقالت إنّ الإصابة بها تؤدي لمضاعفات خطيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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