أعراض غير مألوفة تشير لقصور في القلب

دعت مؤسسة القلب الألمانية الناس للأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأعراض غير المألوفة والتي قد تدل على قصور القلب.

وحدد البروفيسور توماس فوغتلاندر هذه الأعراض بالتعب، الإرهاق، تورم الساقين والقدمين بسبب تراكم السوائل، والتي تؤدي لشعور الشخص بالتعب والجهد عند قيامه بمجهود بدني كصعود الدرج.

وقال الطبيب الألماني إنّ هذه الأعراض خطرة على كبار السن، لأنّهم لا يعطونها أي أهمية، ويعتقدون أنّها ناجمة عن التقدم في العمر.

وطلبت مؤسسة القلب الألمانية من الناس مراجعة الأطباء من أجل الحصول على علاج لقصور القلب، بالإضافة لاتباع نظام غذائي كإنقاص الوزن، الإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ منتظم.

يذكر أنّ مؤسسة القلب الألمانية أكدّت أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا والمكورات الرئوية، وقالت إنّ الإصابة بها تؤدي لمضاعفات خطيرة.

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