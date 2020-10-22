الفنان المصري محمد كريم ينجو من حادث مروع في أمريكا

نجا الفنان المصري محمد كريم من حادث سير مروع تعرض له بسيارته أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفنان المصري في تغريدةٍ نشرها على حسابه الرسمي في تويتر إنّه تعرض لحادثٍ أثناء سيره على طريق جبلي سيئ باتجاهين في كاليفورنيا، وأنّه حالياً في المستشفى يتلقى العلاج اللازم.

وشكر محمد كريم الله عزّ وجل لإنقاذه حياته، وقال إنّه رأى الموت بعينيه، وطلب من محبيه الدعاء له.

وأظهرت الصور التي نشرها الفنان المصري للحادث تعرض سيارته لأضرار كبيرة نتيجة الحادث.

يذكر أنّ محمد كريم نال جائزة أحسن ممثل في الدورة العاشرة لمهرجان موناكو السينمائي الدولي عام 2012 عن دوره في الفيلم الإنجليزي العالمي فيس بوك رومانس.

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