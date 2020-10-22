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الفنان المصري محمد كريم ينجو من حادث مروع في أمريكا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجا الفنان المصري محمد كريم من حادث سير مروع تعرض له بسيارته أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفنان المصري في تغريدةٍ نشرها على حسابه الرسمي في تويتر إنّه تعرض لحادثٍ أثناء سيره على طريق جبلي سيئ باتجاهين في كاليفورنيا، وأنّه حالياً في المستشفى يتلقى العلاج اللازم.

وشكر محمد كريم الله عزّ وجل لإنقاذه حياته، وقال إنّه رأى الموت بعينيه، وطلب من محبيه الدعاء له.

وأظهرت الصور التي نشرها الفنان المصري للحادث تعرض سيارته لأضرار كبيرة نتيجة الحادث.

يذكر أنّ محمد كريم نال جائزة أحسن ممثل في الدورة العاشرة لمهرجان موناكو السينمائي الدولي عام 2012 عن دوره في الفيلم الإنجليزي العالمي فيس بوك رومانس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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