تطبيق محدد موقع العائلة والأصدقاء – تتبع موقع الأطفال والأصدقاء و الهواتف على الخريطة بسهولة، للايفون و الايباد!

تطبيق محدد موقع العائلة هو تطبيق من تطبيقات الأمان المميزة يتيح لك تتبع مواقع أفراد العائلة و الهواتف على الخريطة في الوقت الحالي وعلى مدار اليوم ، كما يمكنك أيضاً مشاركة الموقع الخاص بك إذا أردت ذلك.

مميزات تطبيق محدد موقع العائلة

اعرض الموقع الدقيق لأصدقائك أو أفراد عائلتك على الخريطة

قم بدعوة أي عدد تريده من الأشخاص إلى دوائرك

تتبع مستوى شحن البطارية لأصدقائك وأقاربك ، واحصل على إشعار عندما يكون شحن البطارية منخفضًا

شارك مستوى شحن البطارية الخاص بك

شارك موقعك مع أعضاء الدائرة (أو قم بتعطيل مشاركة الموقع إذا كنت لا تريد ذلك)

تعقب الهاتف في حالة فقده أو سرقته.

أخبر أعضاء دائرتك عن موقعك الدقيق باستخدام زر تسجيل الوصول.

يتوفر التطبيق بواجهة عربية سهلة الاستخدام والفهم، ويتطلب التطبيق الوصول إلى GPS الخاص بالجهاز لتحديد الموقع، كما يتوجب تثبيته أيضاً على أجهزة الأشخاص الذين تود تعقب الموقع الجغرافي الخاص بهم. يمكن تحميل التطبيق مجاناً للتجربة لكنك بحاجة للاشتراك للاستمتاع بكافة المزايا السابق ذكرها.

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش.

نظام تشغيل ملائم: iOS 10.0 فما أحدث.

الحجم: 120 ميجابايت.

تحميل نسخة الآيفون والايباد:

المبرمج: Nayer Abu Soud