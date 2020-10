مواد غذائية لا يُنصح بتناولها على «الريق»

أعتبر خبراء التغذية الألمان، وجبة الفطور من أهم وجبات الطعام في اليوم، ولكن هناك بعض المواد الغذائية من الأفضل تجنب تناولها على الريق.

ويفيد موقع Fit For Fun المختص بالشؤون الصحية، بأن خبراء التغذية الألمان ينصحون بالتخلي عن تناول الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية، لأنها تهضم بصعوبة في النصف الأول من النهار، وقد تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الموقع، لا ينصح بتناول اللبن الزبادي على معدة حاوية، لأنه يفقد الكثير من فوائده قبل وصوله إلى الأمعاء. لذلك يفضل تناوله بعد مضي 1.5 ساعة على تناول وجبة الطعام الأساسية، أو قبل النوم.

وليست وجبة الفطور أفضل وقت لتناول الحمضيات-البرتقال والغريب فروت وغيرها، لأنه تسبب حرقة المعدة. كما يجب الامتناع عن تناول الموز في وجبة الفطور لأنه يسبب ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم.

