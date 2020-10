مجموعة Avtomatika التابعة لشركة “روستيخ” الروسية اعلنت خلال فعاليات معرض Interpolitex-2020 عن أحدث جهاز كمبيوتر صناعي طورته ليعمل بمعالجات Elbrus-8S المحلية الصنع.

ووفقا للبيان الصحفي الذي أصدرته “روستيخ” خلال فعاليات المعرض فإن الجهاز الجديد يمكن استعماله كمخدم إلكتروني صناعي ثابت أو كجهاز كمبيوتر في مراكز البيانات المتنقلة التي تحتاج إلى معالجة كميات كبيرة من البيانات.

ومن أكثر ما يميز هذا الكمبيوتر تبعا لمطوريه هو عدم احتوائه على أجزاء متحركة تتعرض للتآكل والتلف مع الاستعمال مثل المراوح على سبيل المثال، فتبريد المعالج فيه يتم عبر تفريغ الحرارة في جسم الجهاز، الأمر الذي يجعله أقل إصدارا للضجيج وأقل حاجة للصيانة.

وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن الكمبيوتر الجديد مصمم ليكون قادرا على الاتصال مع 6 شاشات في وقت واحد، ما يدعم الاعتماد عليه في مراكز التحكم المتنقلة أو غرف التحكم الصناعي التي تعرض كمية كبيرة من المعلومات.

وحول هذا الجهاز قال مدير مجموعة Avtomatika، فلاديمير كابانوف: “الكمبيوتر الجديد المجهز بمعالجات Avtomatika سيساعد على إنشاء عقد حوسبة فعالة بتكلفة قليلة، جهازنا الجديد قادر على القيام بمختلف المهام التي تلبي المتطلبات الحديثة وفي أصعب الظروف، وسيصبح أداة تقنية معتمدة في قطاعات الطاقة والنقل، وقد يستخدم حتى من قبل الجيش وهيئات حماية القانون”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحاسب الجديد حصل أيضا على شهادات الاعتماد اللازمة لمتطلبات هيئات الأمن والهيئات الصناعية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

The post شركة «روستيخ» الروسية تستعرض كمبيوتراً متطوراً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا