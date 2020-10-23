لعل هاتف ميت 40 برو هو الفاكهة المحرمة حاليًا، الهاتف وكما عوّدتنا هواوي سيقدّم أفضل المواصفات من كافة النواحي لكنه ومن ناحية أخرى سيعاني من خطرين شديدين، الخطر الأول هو افتقاره لخدمات وتطبيقات جوجل، والخطر الثاني هو احتمالية خروج هواوي من سوق الهواتف في المستقبل، وهو ما سيفقد هذا الهاتف قيمته بلا شك! اليوم ظهر تسريب ضخم يكشف عن كافة تفاصيل، مواصفات وتصميم هاتف ميت 40 برو، والآن سنلقي نظرة فاحصة عليه.

الكشف عن تصميم، مواصفات ومميزات هاتف ميت 40 برو

ضمن تسريب ضخم من المسرّب Roland Quandt تم الكشف عن أهم مواصفات الهاتف على الإطلاق، وأول ما نلاحظه هو قدوم الهاتف مع شاشة منحنية كالعادة (Waterfall) لكن الهاتف الجديد سيكون أكثر إنحناءًا من الجيل السابق في حين أنه سيأتي مع الأزرار الجانبية بشكل طبيعي هذه المرة.

سيقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.76 بوصة بدقة 1344*2772 وهو ما يجعلها توفر بيكسلات بكثافة 456 وهو ليس أكبر رقم في العالم بالطبع لكنه ممتاز، حتى الآن لا توجد معلومة عن تردد الشاشة، لكنها وبلا شك ستأتي مع 90 هيرتز أو أعلى!

يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية ثنائية العدسات على شكل ثقب في الشاشة كما ترى من الصورة بالأعلى وهي التي تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل وآخر لقياس العمق، وهي التي تظهر بشكل ممتاز في الواقع، أضف إلى ذلك تناسق الحافة العلوية مع السفلية وهي أمور تظهر الهاتف بشكل احترافي جدًا.

الهاتف لن يأتي مع مستشعر بريسكوب كما تسرّب سابقًا، وبدلًا من ذلك فهو سيأتي مع مستشعر تقريب معتاد (تيليفوتو) بدقة 12 ميجابيكسل، أيضًا فقد تم ضم تقنية التركيز التلقائي بالليزر في مستشعر العمق، وهو قرار غريب وجديد! لكن بشكل عام نتوقع من هاتف ميت 40 برو أن يقدّم قدرات تصوير ممتازة.

المستشعر الرئيسي سيكون بدقة 50 ميجابيكسل، وهو مستشعر ممتاز نظرًا للتعاون بين هواوي ولايكا، الهاتف سيقدّم أيضًا كاميرا واسعة بدقة 20 ميجابيكسل.

يأتي الهاتف مع معالج كيرين 9000 الجديد، وهو المعالج الأول في عالم أندرويد الذي يأتي بدقة 5 نانومتر على غرار معالج أبل A14 الجديد، الهاتف بالطبع سيدعم شبكات الجيل الخامس، وسيقدّم ذواكر تصل إلى 12/512 جيجابايت -أو أقل حسب الأسواق- من أنواع LPDDR5 وUFS 3.1 الأكثر ريادة.

أخيرًا سيقدّم الهاتف بطارية بسعة 4400 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واتّ، هذا مع أندرويد 10 وواجهة EMUI 11.