فيديو.. مُعلمة سعودية توصل «لاب توب» بمحول كهربائي عام لتدريس طالباتها

أثار مقطع فيديو تظهر فيه معلمة سعودية توصل الكهرباء من محول في الشارع لتشغيل جهاز الحاسوب الخاص بها، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ويظهر في المقطع المتداول المعلمة وقد وصلت جهاز الحاسوب المحمول بالكهرباء المأخوذة من المحول الكهربائي العام، وتبدأ بأخذ أسماء الحضور والغياب في منطقة شبه خالية من حولها.

ونقلة وكالة “سبوتنيك” عن شركة الكهرباء السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، قالت فيه: “تعليقاً على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول.. السعودية للكهرباء: الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي”.

وأضافت: “لا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها”.

وانقسم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو المتداول بين من رحب وشكر المعلمة على جهودها وبين من لفت إلى الخطر الذي يشكله الإقدام على مثل هذه الخطوة في حين ذهب آخرون للتعليق على أداء شركة الكهرباء السعودية.

تعليقاً على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول..

