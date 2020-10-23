برنامج Wondershare Filmora 9 – من أفضل برامج تعديل الفيديو و المونتاج مع عرض خاص!

برنامج Wondershare Filmora 9 هو واحد من برامج المونتاج وتعديل الفيديو المميزة الذي يتيح لك العديد من الأدوات لإنشاء مقاطع فيديو رائعة بلمسات احترافية من خلال واجهة استخدام سهلة.

برنامج Wondershare Filmora 9



برنامج Filmora بإصداره الأساسي يتيح لك إنشاء وتعديل ملفات الفيديو بسهولة وإضافة التأثيرات البصرية والصوتية وإضافة الفلاتر والعناوين والنصوص وعمل الانتقالات وغير ذلك، كما يدعم تحرير الفيديو من خلال نظام الطبقات Layers و عمل تأثيرات الشاشة الخصراء.

بعد الانتهاء من عملك يمكنك تصديره بجودة عالية تصل إلى 4K لعرضه على الأجهزة المختلفة أو مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي أو رفعه إلى يوتيوب ومواقع مشاركة الفيديو الأخرى.

يمكن استخدام برنامج Filmora محرر الفيديو لأغراض مختلفة مثل عمل مقاطع فيديو تعليمية وتعديل مقاطع الفيديو الشخصية كما يعتبر خياراً مناسباً لأصحاب قنوات اليوتيوب. كما يقوم البرنامج أيضاً بإصلاح مشكلات الكاميرات الشائعة مثل عين السمكة واهتزاز الكاميرا ، وأضف تأثيرات مثل الحركة البطيئة والعكس بالإضافة إلى تحسين جودة الفيديو .

باستخدام البرنامج أيضاً يمكن إنشاء مقاطع فيديو دعائية للإعلان عن الخدمات والمنتجات. بالنسبة لهواة الألعاب يممن استخدام أداة تسجيل الشاشة أثناء اللعب وتعديل الفيديو لاحقاً ومشاركته.

الأدوات التي يوفرها برنامج Filmora

أداة تقسيم الشاشة

أداة تدوير الفيديو

أدوات قص الفيديو والتحكم بالأبعاد

التحكم بالسرعة والسطوع

أدوات تعديل الصوت ودمجه واستبداله باحترافية.

محرر صور

أدوات متقدمة مثل: تحسين الألوان، التشغيل العكسي، تثبيت الفيديو، تأثير صورة في صورة وغير ذلك.

الانتقالات والتأثيرات الصوتية والبصرية

أكثر من 200 تأثير مختلف

أكثر من 120 شكل مختلف من أشكال النصوص

أكثر من 80 انتقال حركي

العديد من العديد من العناصر المصورة والتصميمات الجاهزة لإضافتها للفيديو

مكتبة تأثيرات صوتية وموسيقية جاهزة

تصدير وحفظ الفيديو

أثناء عملك على الفيديو يمكنك حفظ العمل ثم الاستئناف لاحقاً أما عند الانتهاء يمكنك تصدير الفيديو وحفظه بالجودة التي تريد وبالصيغة التي تريد ومشاركته على الإنترنت أو حرقه على DVD.

تحميل برنامج Filmora

برنامج Filmora متوفر لنظامي ويندوز وماك ويمكنك تحميله مجاناً والاستمتاع بالنسخة التجريبية مع كافة المزايا لكن سوف يكون هناك علامة مائية على مقاطع الفيديو. أما إذا أردت شراء النسخة الكاملة فسوف تستمتع بكامل المزايا بدون أي علامة مائية مع تحديثات مستقبلية ودعم فني مع عرض خاص بسعر 59.99$ بدلاً من 69.99$ لرخصة مدى الحياة.

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