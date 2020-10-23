المسلسل العربي ما وراء الطبيعة.. قريبا على نيتفلكس

أطلقت شبكة نتفليكس الإعلان الترويجي للمسلسل العربي ما وراء الطبيعة الذي ستبدأ ببثه على منصتها بدءاً من 5 نوفمبر القادم.

وظهر في الإعلان التشويقي الدكتور رفعت إسماعيل الذي يواجه في الأربعينيات من عمره سلسلة من الأحداث الخارقة التي تدفعه للشك بقناعاته العلمية التي كان يؤمن بها خلال حياته.

وعمدت المنصة الشهيرة لإظهار أبرز نجوم العمل في الإعلان الترويجي كأحمد أمين الذي سيلعب دور الدكتور رفعت، ورزان جمال، وآية سماحة، وريم عبد القادر

وقالت نتفليكس إنّها استمدت العمل من سلسلة روايات شهيرة للكاتب المصري أحمد خالد توفيق، وستعرض الشبكة العالمية المسلسل مترجماً لأكثر من 32 لغة في 190 دولة، بالإضافة لدبلجته ل9 لغات منها الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، والألمانية.

يذكر أنّ المسلسل الجديد سيكون أول مسلسل مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

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