صينية تختبر كرم حبيبها بطريقة غريبة

لجأت فتاة صينية تبلغ من العمر لطريقةٍ غريبة لاختبار كرم حبيبها، حيث قامت بدعوة 23 شخص لوجبة العشاء التي ستجمعها بحبيبها ليو البالغ من العمر 29 عاماً.

وقالت الشابة التي تعيش في مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين إنّ والدة الشاب دبرت هذا الموعد لكي لا يبقى ابنها أعزباً، وأنّها أرادت اكتشاف كرمه قبل الارتباط به رسمياً.

واختارت الشابة التي لم تكشف هويتها مطعماً للقاء ليو الذي اعتقد بأنّ العشاء سيكون عشاءً رومانسياً لشخصين ليفاجئ بحضور أكثر من 20 شخص من عائلتها للعشاء.

ولم يبدِ ليو أي ردة فعل سلبية خلال العشاء، وترك الجميع يطلبون ما يرغبون به، قبل أنّ يفر من المطعم بعدما وصلت قيمة الفاتورة لحوالي 2800 دولار أمريكي.

وعبّرت الشابة الصينية عن خيبة أملها بحبيبها الذي فشل في الاختبار الذي وضعته له، وفرّ من المطعم دون سابق إنذار.

يذكر أنّ الفتاة دفعت قيمة الفاتورة للمطعم، قبل أن تصل لاتفاق مع ليو لدفع جزءٍ من المبلغ في حين قامت بتقسيم باقي المبلغ على الحضور.

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