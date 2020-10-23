في الجو .. عراك زوجي بسبب كمامة “فيديو”

شهدت رحلة متجهة من مدينة مانشستر الإنجليزية نحو مدينة تينيريفي الإسبانية شجاراً عنيفاً بين امرأة وزوجها.

حيث طلبت المرأة من زوجها ارتداء الكمامة لحماية نفسه من فيروس كورونا، لكنّ الزوج رفض هذا الأمر، وصرخ بوجهها وبالركاب وقال إنّ ارتداء الكمامات يزيد من معدل الإصابة بفيروس كورونا ولا يقي منها.

وتطورت المشادة الكلامية بين المرأة وزوجها الذي وصفها بالحمقاء، فما كان منها إلّا أن قامت بصفعه وسط دهشة الجميع، وحاول الرجل الاعتداء على زوجته وضربها، لكنّ تدخل الركاب وطاقم الطائرة منعه من ذلك.

يذكر أنّ الحادثة التي صورت من قبل أحد الركاب أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنكر العديد من رواد هذه المواقع تصرف الزوج، وقالوا إنّ تصرفه غير مسؤول ويهدد حياة الآخرين بالخطر.

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