لصحتك.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الريق

دعا خبراء التغذية الألمان النّاس لتجنب تناول بعض الأطعمة على الريق، وقالوا إنّ تناولها يسبب اضطرابات في الجسم.

وحدد الخبراء الألمان هذه الأطعمة الخضراوات النيئة، والزبادي، والحمضيات، والموز.

وبرروا الأمر بأنّ الخضروات النيئة يصعب هضمها في النصف الأول من النهار، وقد تسبب تهيج الغطاء المخاطي للمعدة بسبب غناها بالألياف، والفيتامينات والعناصر المعدنية.

وأما عن الزبادي فأكد العلماء أنه يفقد العديد من فوائده في حال تم تناوله على معدة فارغة، لذا ينصح بتناوله بعد مرور ساعة ونصف على الوجبة الرئيسية أو قبل النوم.

في حين تسبب الحمضيات كالبرتقال، الليمون، والجريب فروت وغيرها حرقةً في المعدة، أما الموز فيؤدي لارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم.

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