آيسر تطلق الإصدار الفاخر من حاسوب Book RS Porsche

رفعت شركة آيسر التايوانية النقاب عن الإصدار الفاخر من حاسوب Book RS Porsche الذي جاء بمواصفات مميزة للغاية.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالجات إنتل Core i7 من الجيل 11، وكرت شاشة GeForce MX350 من نيفيديا، وكرت شاشة Xe، كما زودت الشركة التايوانية جهازها الجديد بشاشة مقاس 14 بوصة وجودة عرض FHD، وتحوي طبقة من زجاج Corning Gorilla المقاومة للميكروبات.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية تجعله يعمل لمدة 17 ساعة متواصلة، ويدعم معايير Intel EVO التي تمنح البطارية عمراً أطول، ونظام التبريد عن طريق أنابيب حرارية مزدوجة نحاسية.

بالإضافة إلى ذلك يضم حاسوب Book RS Porsche منفذ Thunderbolt 4، وواي فاي، وبلوتوث، إضافة إلى التنشيط فائق السرعة الذي يتم خلال ثانية واحدة، وميزة لاستشعار البصمات.

وألحقت الشركة التايوانية بهذا الجهاز فأرة Acer RS المميزة بتصميم من ألياف الكربون في زر النقر الأيسر، وحقيبة جلدية من تصميم ECCO PALERMO XA مقاومة للماء.

يذكر أنّ الشركة التايوانية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 1400 و2400 يورو.

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