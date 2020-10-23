DJI الصينية تطلق حامل كاميرا بمواصفات جيدة

كشفت شركة DJI الصينية عن حامل كاميرا جديد بمواصفات جيدة أطلقت عليه DJI Pocket2.

وزودت الشركة الصينية حاملها الجديد بمستشعر CMOS بحجم 11.7 بوصة ودقة 64 ميغا بيكسل، ويتميز بقدرته على تسجيل فيديوهات بدقة 60 إطار في الثانية.

ويحتوي حامل DJI Pocket2 على مثبت ثلاثي المحاور، و4 ميكروفونات مع تأثير الستيريو وميزات TrackTrack 3.0، وشاشة مدمجة صغيرة الحجم تساعد المستخدم على معاينة الفيديوهات التي يقوم بتصويرها، ويتميز هذا الحامل بحجمه الصغير، وبإمكانية وضعه في الجيب.

يذكر أنّ DJI الصينية ستطلق الحامل الجديد في الأسواق العالمية بسعر مرتفع يصل إلى 439 دولار أمريكي، دون أن تكشف الموعد الرسمي لإطلاقه

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