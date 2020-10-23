مايكروسوفت تطلق تحديث أكتوبر 20H2 لنظام تشغيل ويندوز 10 – تعرّف عليه

نظام ويندوز 10 هو نظام تشغيل الكمبيوتر الأشهر والأكثر انتشارًا بلا منازع على الإطلاق، ومنذ بدأت مايكروسوفت في تطويره في 2015 وهو مستمر في استلام مميزات رائعة، خصوصًا أن النظام الآن أصبح ثابتًا على عكس أنظمة ويندوز السابقة والتي كانت لا تتغير سوى مع تغيير الإصدار بالكامل! واليوم مايكروسوفت تطلق تحديث أكتوبر 20H2 لنظام تشغيل ويندوز 10، هيا نتعرف عليه.

ما الجديد في تحديث أكتوبر 20H2 لنظام تشغيل ويندوز 10؟

التحديث الجديد هو تحديث أكتوبر الرئيسي ويحمل الاسم Windows 10 October 2020، وهذا لأن مايكروسوفت الآن تكون بإطلاق تحديثين فقط سنويًا وهم تحديثات أبريل وتحديثات اكتوبر، وفي واقع الحال فتحديث أكتوبر 20H2 الحالي ليس مميزًا، نظرًا لأنه يضم مزايا بسيطة ومحدودة، مقارنةً مع تحديثات 2019 التي كانت تضم عشرات المميزات والخواص الجديدة!

التطبيق يوفر خاصية Theme-Aware Start Menu، وهذه الخاصية ستجعل قائمة ستارت تظهر بشكل ممتاز أيًا كان الـTheme الذي تستخدمه، كما أنها ستكون أكثر جمالية وتنسيقًا حيث ستتشارك كل الأيقونات في نفس لون الخلفية.

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إن لم تتفعل هذه الخاصية تلقائيًا عندك، عليك بالتوجّه للإعدادات ومن ثم إعدادات التخصيص Personaliziation ومن ثم Color، ومن خلالها فعّل خيار Show Accent Color. التحديث الجديد يجلب أيضًا متصفح Edge الجديد ليكون جزءًا من النظام رسميًا، كما سيظهر في قائمة Alt+Tab، ومتصفح إيدج الجديد هو متصفح مبني على نواة Chrome ومشابه في نواحي كثيرة لمتصفح كروم.

إليك الفيديو الرسمي الذي يتناول التحديث:

التحديث يحسّن أيضًا من وضع التابلت (وضع اللمس) وسيتيح أيضًا ألعاب الـXbox Games Pass للويندوز من خلال تطبيق Xbox الجديد، أي من خلال اشتراكك ستتمكن من الحصول على عشرات الألعاب شهريًا باشتراك واحد فقط.

لكي تحصل على التحديث توجّه إلى الإعدادات ومن ثم إعدادات التحديث والأمان Update & Security وبعدها إعدادات تحديث النظام Windows Update ومن ثم اضغط على Check for Updates! ما رأيك في هذا تحديث أكتوبر 20H2 الجديد؟ وهل تعتمد على نظام ويندوز بشكل يومي أم نظام آخر؟