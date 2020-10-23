بالصور – بدء وصول هواتف ايفون 12 وايفون 12 للمشترين وطرحها للبيع حول العالم!

اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020 تبدأ وصول هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 للمشترين الذين قاموا بالحجز مسبقاً، أيضاً باتت تلك الهواتف متاحة للشراء عبر متاجر ابل و وكلائها الرسميين في العديد من الدول حول العالم.

العديد من مشتري هواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو الجديدة قاموا بنشر صور هواتفهم الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نلاحظ بالطبع في الصور المنشورة الحجم الأصغر لعلبة الشراء بسبب إزالة الشاحن والسماعات. وبرغم الجدل الواسع التي أثارته تلك الخطوة إلا أن من المتوقع ألا تتأثر بها مبيعات الايفون.

يتوفر هاتف ايفون 12 بخمسة ألوان هي: الأبيض، الأسود، الأحمر، الأخضر، والأزرق. بينما يتوفر هاتف ايفون 12 برو بأربعة ألوان هي: الأزرق، الذهبي، الفضي، والرمادي.

سعر ايفون 12 يبدأ من 800 دولار أمريكي لسعة 64 جيجابايت، كما يتوفر أيضاً بسعات 128 و 256 جيجابايت بزيادة 100 دولار أمريكي لكل زيادة في السعة.

أنا ايفون 12 برو فيبدأ سعره من 1000 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت، 1100$ لسعة 256 جيجابايت، 1300 لسعة 512 جيجابايت.

ظاهرة الطوابير يبدو أنها غير موجودة هذا العام بسبب فيروس كورونا والاعتماد أكثر على الشراء أونلاين أو الذهاب في أوقات لاحقة أقل ازدحاماً، لكن أحدهم التقط هذه الصورة اليوم لطابور صغير في مدينة سيدني الأسترالية.

أما هواتف ايفون 12 ميني و ايفون 12 برو ماكس فسوف يبدأ الحجز المسبق لها يوم 6 نوفمبر القادم على أن تبدأ في الوصول للمستخدمين وطرحها رسمياً للبيع منتصف شهر نوفمبر.